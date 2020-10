FdI al governo: «I soldi per i clandestini li trovate, per i magistrati onorari no» (video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) FdI porta la battaglia per i diritti dei magistrati onorari anche in Parlamento. Nel pieno dell’astensione dalle udienze penali e civili della categoria, indetta dal 12 al 16 ottobre, con un intervento di fuoco il deputato Andrea Delmastro ha ricordato alla Camera che il governo ha avuto la capacità di trovare 550 milioni per la regolarizzazione degli immigrati, ma non riesce a mettere sul piatto 100 milioni per garantire i diritti di questi “servitori dello Stato”. “Sono servitori dello Stato, li trattate da servi” “Scioperano perché si sento degli orgogliosi servitori dello Stato e non accettano di essere trattati da voi come servi dello Stato”, ha detto l’esponente di FdI, ricordando che i magistrati onorari, benché riconosciuti da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) FdI porta la battaglia per i diritti deianche in Parlamento. Nel pieno dell’astensione dalle udienze penali e civili della categoria, indetta dal 12 al 16 ottobre, con un intervento di fuoco il deputato Andrea Delmastro ha ricordato alla Camera che ilha avuto la capacità di trovare 550 milioni per la regolarizzazione degli immigrati, ma non riesce a mettere sul piatto 100 milioni per garantire i diritti di questi “servitori dello Stato”. “Sono servitori dello Stato, li trattate da servi” “Scioperano perché si sento degli orgogliosi servitori dello Stato e non accettano di essere trattati da voi come servi dello Stato”, ha detto l’esponente di FdI, ricordando che i, benché riconosciuti da ...

