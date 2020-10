Fase 3: #Forumautomotive, strategia incentivi da rivedere e sicurezza per micromobilità (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Labitalia) - La mobilità è oggi un tema al centro dell'agenda delle istituzioni centrali e locali: il piano incentivi varato dal governo, l'arrivo della mobilità 'dolce' nei grandi centri cittadini con i relativi problemi di sicurezza, le risorse del recovery fund collegati alla smart mobility e al rilancio del settore automotive. Saranno questi alcuni dei temi al centro del nuovo appuntamento con #Forumautomotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna a Milano il 27 ottobre. L'evento, in programma presso l'Enterprise hotel prevederà un limitato numero di ospiti in presenza e sarà interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di #Forumautomotive. Il 26 ottobre, nella stessa location (dalle ore 14), ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Labitalia) - La mobilità è oggi un tema al centro dell'agenda delle istituzioni centrali e locali: il pianovarato dal governo, l'arrivo della mobilità 'dolce' nei grandi centri cittadini con i relativi problemi di, le risorse del recovery fund collegati alla smart mobility e al rilancio del settore automotive. Saranno questi alcuni dei temi al centro del nuovo appuntamento con, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna a Milano il 27 ottobre. L'evento, in programma presso l'Enterprise hotel prevederà un limitato numero di ospiti in presenza e sarà interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di. Il 26 ottobre, nella stessa location (dalle ore 14), ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Fase #Forumautomotive Brexit, Confindustrie europee: fase cruciale, no a uscita senza accordo Il Sole 24 ORE Fase 3: #Forumautomotive, strategia incentivi da rivedere e sicurezza per micromobilità

Dopo i saluti del promotore di #Forumautomotive, Pierluigi Bonora ... Un settore strategico, troppo spesso dimenticato e che nella fase più acuta della pandemia ha consentito al nostro Paese di ...

Dopo i saluti del promotore di #Forumautomotive, Pierluigi Bonora ... Un settore strategico, troppo spesso dimenticato e che nella fase più acuta della pandemia ha consentito al nostro Paese di ...