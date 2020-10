Farà davvero così CALDO nei prossimi giorni? Vediamo (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ ottobre, quindi non poteva mancare “l’ottobrata”. Ricordiamoci che col termine “ottobrata” s’intende una fase meteo climatica caratterizzata dalla presenza dell’Alta Pressione e quindi dal bel tempo. In passato spesso si trattava dell’Anticiclone delle Azzorre, che dopo aver stazionato in Italia per gran parte dell’Estate si concedeva le ultime visite autunnali. Poi, negli ultimi decenni, è stato scalzato prepotentemente dall’Anticiclone africano e ben sappiamo quanto sia stato invadente nelle stagioni precedenti. Le anomalie termiche del 23 ottobre: l’ottobrata ci sarà Ciò che stupisce, ricordandoci quanto successo nel recente passato, è che quest’anno siamo rimasti alle ondate di CALDO di settembre. Poi, dopo il freddo prematuro di fine ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ ottobre, quindi non poteva mancare “l’ottobrata”. Ricordiamoci che col termine “ottobrata” s’intende una fase meteo climatica caratterizzata dalla presenza dell’Alta Pressione e quindi dal bel tempo. In passato spesso si trattava dell’Anticiclone delle Azzorre, che dopo aver stazionato in Italia per gran parte dell’Estate si concedeva le ultime visite autunnali. Poi, negli ultimi decenni, è stato scalzato prepotentemente dall’Anticiclone africano e ben sappiamo quanto sia stato invadente nelle stagioni precedenti. Le anomalie termiche del 23 ottobre: l’ottobrata ci sarà Ciò che stupisce, ricordandoci quanto successo nel recente passato, è che quest’anno siamo rimasti alle ondate didi settembre. Poi, dopo il freddo prematuro di fine ...

