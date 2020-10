Facebook Messenger, in arrivo nuovo design e nuove funzionalità (Di giovedì 15 ottobre 2020) Facebook ha deciso di rinnovare completamente l’aspetto della sua popolare chat di instant messaging Messenger, introducendo una versione completamente ridisegnata dell’app caratterizzata da un logo più vivace e da un nuovo colore di chat predefinito, con nuovi temi di chat aggiuntivi e reazioni personalizzate. “Il nuovo look riflette un passaggio al futuro della messaggistica: un modo più dinamico, divertente e integrato per uscire con le persone preferite, sulle app e sui dispositivi preferiti”, ha scritto Facebook in un post sul blog ufficiale. Il trailer di lancio si concentra in realtà su alcune funzionalità già introdotte di recente, come Watch Together o la modalità scura, arrivate addirittura lo scorso anno o sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha deciso di rinnovare completamente l’aspetto della sua popolare chat di instant messaging, introducendo una versione completamente ridisegnata dell’app caratterizzata da un logo più vivace e da uncolore di chat predefinito, con nuovi temi di chat aggiuntivi e reazioni personalizzate. “Illook riflette un passaggio al futuro della messaggistica: un modo più dinamico, divertente e integrato per uscire con le persone preferite, sulle app e sui dispositivi preferiti”, ha scrittoin un post sul blog ufficiale. Il trailer di lancio si concentra in realtà su alcune funzionalità già introdotte di recente, come Watch Together o la modalità scura, arrivate addirittura lo scorso anno o sulla ...

Sarà presto possibile un nuovo aggiornamento di Messenger, che fonde i messaggi con Instagram e si rifà il look per l’occasione.

Messenger per Windows si aggiorna per tutti alla versione 730.2.121.0 introducendo la nuova icona e il nuovo look.

Sarà presto possibile un nuovo aggiornamento di Messenger, che fonde i messaggi con Instagram e si rifà il look per l’occasione.Messenger per Windows si aggiorna per tutti alla versione 730.2.121.0 introducendo la nuova icona e il nuovo look.