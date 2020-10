Eva Grimaldi vuota il sacco, storia “fake” con Gabriel Garko e Ares Gate: a Verissimo e da Barbara d’Urso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Eva Grimaldi è pronta a vuotare il sacco ed a raccontare tutta la sua verità in due trasmissioni tv che la vedranno protagonista nei prossimi giorni. Lo rivela Giornalettismo che anticipa la presenza dell’attrice nel salotto domenicale di Barbara d’Urso ma prima ancora da Silvia Toffanin, nel rotocalco Verissimo. Eva Grimaldi: la sua verità su... L'articolo Eva Grimaldi vuota il sacco, storia “fake” con Gabriel Garko e Ares Gate: a Verissimo e da Barbara d’Urso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Evaè pronta are iled a raccontare tutta la sua verità in due trasmissioni tv che la vedranno protagonista nei prossimi giorni. Lo rivela Giornalettismo che anticipa la presenza dell’attrice nel salotto domenicale did’Urso ma prima ancora da Silvia Toffanin, nel rotocalco. Eva: la sua verità su... L'articolo Evail“fake” con: ae dad’Urso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

