Eurolega: Milano si arrende all’Olympiacos (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ Ax Armani Exance Milano conosce la prima sconfitta stagionale nella terza giornata di Eurolega. Le Scarpette Rosse perdono 86-75, ma deve recitare il mea culpo sprecando un vantaggio di 6 punti al 20′ e pagando un deludente secondo tempo. Malgrado i 18 punti di Sergio Rodriuez, i greci hanno risposto con la classe immensa di Sloukas (17 punti) e l’esperienza di Printezis(16 punti), che gli sono valsi la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro i cugini del Panathinaikos. La partita I primi venti minuti dei milanesi sono perfetti: Sergio Rodriguez è straripante mettendo a segno ben 15 punti ad intervallo lungo, mentre dall’altra parte non tutto funziona per il verso giusto, tanto da far pensare che il parziale di 42-36 con il quale si va a riposo, possa far pensare ad un successo per l’Armani ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ Ax Armani Exanceconosce la prima sconfitta stagionale nella terza giornata di. Le Scarpette Rosse perdono 86-75, ma deve recitare il mea culpo sprecando un vantaggio di 6 punti al 20′ e pagando un deludente secondo tempo. Malgrado i 18 punti di Sergio Rodriuez, i greci hanno risposto con la classe immensa di Sloukas (17 punti) e l’esperienza di Printezis(16 punti), che gli sono valsi la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro i cugini del Panathinaikos. La partita I primi venti minuti dei milanesi sono perfetti: Sergio Rodriguez è straripante mettendo a segno ben 15 punti ad intervallo lungo, mentre dall’altra parte non tutto funziona per il verso giusto, tanto da far pensare che il parziale di 42-36 con il quale si va a riposo, possa far pensare ad un successo per l’Armani ...

periodicodaily : Eurolega: Milano si arrende all’Olympiacos - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - barbarosa69 : RT @repubblica: Basket, Eurolega: Milano dura metà gara, con l'Olympiacos arriva il primo ko [di GIACOMO LUCHINI] [aggiornamento delle 21:1… -