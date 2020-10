Esito negativo del tampone, ma il bambino è morto 18 mesi prima (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arriva a casa l’Esito di un tampone negativo, ma suo figlio è morto 18 mesi prima a causa di una malformazione alla testa. La vicenda è accaduta a Firenze, dove… Questo articolo Esito negativo del tampone, ma il bambino è morto 18 mesi prima è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arriva a casa l’di un, ma suo figlio è18a causa di una malformazione alla testa. La vicenda è accaduta a Firenze, dove… Questo articolodel, ma il18è stato pubblicato per lavolta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

fufo56 : @PuntoDBreak Testati il coach il preparatore atletico e musetti con esito negativo.... - sapi_enza : L’esito del mio tampone è negativo. Non avete idea del sollievo, ho fatto per due giorni di nuovo lezione da casa e… - AnnaMariaCastel : RT @frank9you: #staseraitalia se da Immuni risulta che chi l'ha scaricato è stato a distanza di contagio da un portatore del coronavirus,se… - loren_ch : @PrimaiLavorator @valy_s @AndFranchini 2 mesi fa, fatto tampone per 'influenza' sprint con 38.7C e raffreddore. Esi… - robi_montesardo : @DiMarzio Fanno i tamponi con esito negativo, non scendono in campo, e parlano pure???Imparate ad usare la mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Esito negativo Tamponi truffa a Napoli: pizzaiolo va al lavoro dopo esito negativo, ma era contagiato Il Mattino Covid Cervinara, il bilancio del sindaco Lengua: c’è anche un decesso

Nel contempo, registriamo che per altre persone contagiate continua il percorso di guarigione. Nel pomeriggio l’Asl ha comunicato l’esito negativo dei tamponi di verifica effettuati a 5 positivi che ...

Inter, tamponi a Brozo e Pinamonti, domani ad Hakimi. Venerdì il verdetto

Inter, verso il derby. Oggi tampini per Brozovic e Pinamonti, domani tocca ad Hakimi e agli altri nazionali. L'esito atteso per venerdì.

Nel contempo, registriamo che per altre persone contagiate continua il percorso di guarigione. Nel pomeriggio l’Asl ha comunicato l’esito negativo dei tamponi di verifica effettuati a 5 positivi che ...Inter, verso il derby. Oggi tampini per Brozovic e Pinamonti, domani tocca ad Hakimi e agli altri nazionali. L'esito atteso per venerdì.