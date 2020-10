Esclusiva | l’Arezzo prepara il ritorno di Capuano La situazione

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Eziolinopotrebbe tornare presto sulla panchina dell’Arezzo. Poco fa c’è stato un incontro con la proprietà, l’orientamento è quello di aspettare ancora per qualche giorno. Ma di sicuro la partita di Carpi sarà decisiva sia per l’attuale allenatore Potenza che per il direttore sportivo Di Bari. Tuttavia, il ribaltone è dietro l’angolo, l’Arezzo avrà Tiziano Pasquali come direttore tecnico. E ha già sondato, pronto al. Andrea Camplone in questo momento è solo l’alternativa. Foto: Rieti sito ufficiale L'articolo: l’Arezzoildi. Laproviene da Alfredo Pedullà.