Grande preoccupazione, a Gorio, per un ragazzo di 16 anni uscito l'altra sera per uscire con gli amici e mai più tornato a casa. La sorella Linda ha diffuso un appello sui social e la famiglia ha già sporto denuncia per scomparsa. Per ora non sono molti gli elementi su cui si basano le indagini il telefono del ragazzo risulta spento e si parla di un solo ultimo avvistamento. Il giorno della scomparsa Giacomo Lando è uscito nel pomeriggio di martedì verso le 16, per raggiungere alcuni amici e passare qualche ora insieme. In realtà i suoi amici non lo hanno mai visto arrivare, e verso le 18 una persona dice di averlo visto nei pressi di Mira. La famiglia non ha idea di cosa potrebbe aver provocato l'allontanamento ed il dubbio più atroce ...

Ultime Notizie dalla rete : Esce per Esce per incontrare gli amici e sparisce: paura per Giacomo, 16 anni Thesocialpost.it Uomini e Donne, Simone discute con Daniela e continua a vedere Valentina

La donna, in un fuori onda, racconta di non essersi illusa da sola ma dal comportamento tenuto dall’uomo nei suoi confronti: “E’ normale che io abbia dei dubbi quando vedo di essere messa da parte per ...

Scripta Festival, presentazioni libri in Case popolo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Con il titolo 'La città che sale', torna Scripta Festival, con un'edizione che quest'anno esce dai tradizionali luoghi dell'arte per portare incontri e presentazioni di ...

