Era Gabriella Labate del Bagaglino: oggi a 56 anni è sempre uno schianto [FOTO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Insieme a Valeria Marini e Pamela Prati, Gabriella Labate è stata una delle protagoniste assolute del Bagaglino. Erano gli anni ’90 e Gabriella venne notata da Pier Francesco Pingitore che le chiese di partecipare al celebre programma. Da lì una carriera di grandi successi, fino al ritiro dalle scene. Ecco cosa fa oggi e come è diventata. Gabriella Labate oggi FOTO All’interno del Bagaglino, Gabriella Labate era soprannominata ‘la Lupa‘ per i brani romani cantati nel celebre programma. Da lì in poi, una serie di successi televisivi e non solo. Negli anni ’90, infatti, incontra Raf, il ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Insieme a Valeria Marini e Pamela Prati,è stata una delle protagoniste assolute del. Erano gli’90 evenne notata da Pier Francesco Pingitore che le chiese di partecipare al celebre programma. Da lì una carriera di grandi successi, fino al ritiro dalle scene. Ecco cosa fae come è diventata.All’interno delera soprannominata ‘la Lupa‘ per i brani romani cantati nel celebre programma. Da lì in poi, una serie di successi televisivi e non solo. Negli’90, infatti, incontra Raf, il ...

vispi_gabriella : @tdrclaudio Appunto,era diventato invisibile adesso con le sue uscite da c.....è nuovamente in tv . - lexiexoxoo : RT @MiriEchelon: Cosimo comunque ha difeso i genitori di Gabriella perché lui è un gran signore e non ha colpe se il padre è un cafone con… - MiriEchelon : @OnceUponATeddy Ma siiii?????? il padre era a suo agio anzi sembrava pure brillo e a Delfina sicuramente fanno bene i… - _Valealizzi_ : RT @MiriEchelon: Delfina adorabile!???? e come vediamo lei va d'accordo con Milena (eppure non è stato fatto notare) Gabriella era agitata… - _Valealizzi_ : RT @MiriEchelon: Cosimo comunque ha difeso i genitori di Gabriella perché lui è un gran signore e non ha colpe se il padre è un cafone con… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Gabriella Incidente a Soriano nel Cimino, morta Gabriella De Luca: era stata investita da un camion Fanpage.it Omicidio a Lentini, catturato il ricercato, si era rifugiato in un fondo agricolo

Gli agenti di polizia hanno catturato questa notte Antonino Milone, lentinese, indicato come il presunto autore dell'assassinio di Sebastiano Greco, l'ex gestore di una pompa di benzina ucciso a colpi ...

Uomini e Donne, anticipazioni 15 ottobre: Sophie sceglie tra Nino e Marco, Gianluca con Gabriella. Amore per Valentina

Attesa per la puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020 , di Uomini e Donne su Canale 5 . Saranno al centro dello studio, secondo le ...

Gli agenti di polizia hanno catturato questa notte Antonino Milone, lentinese, indicato come il presunto autore dell'assassinio di Sebastiano Greco, l'ex gestore di una pompa di benzina ucciso a colpi ...Attesa per la puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020 , di Uomini e Donne su Canale 5 . Saranno al centro dello studio, secondo le ...