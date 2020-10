Energia | ENEA | 3 | 5 miliardi investiti con ecobonus nel 2019 e 42 miliardi dal 2007

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Oltre 42di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5solo nel, con un risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui poco più di 1.250 GWh/anno nel. È questo in estrema sintesi il bilancio di 13 anni di, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel. Grazie a questa detrazione fiscale e ad altre tipologie di incentivo, inoltre, nelsono stati ottenuti risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate. Sono questi i dati principali che emergono dal 9° “Rapporto annuale ...