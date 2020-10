Emergenza Covid a Scafati, il virologo Tarro guiderà il comitato tecnico scientifico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Continua a crescere il numero delle persone positive al Coronavirus a Scafati che ora raggiunge quota 103 infetti. L’amministratore comunale punta all’istituzione del comitato tecnico scientifico che sarà presieduto dal virologo Giulio Tarro. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente tutte le misure, dalle cene allo sport ai locali, alle quali dovremo attenerci”, ha dichiarato spiega il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati. “Nell’ottica della gestione uniforme dell’Emergenza da Covid 19 ho deciso di procedere in linea con le disposizioni del presidente Conte. Per il momento nessuna fuga in avanti perché, sebbene abbiamo un numero considerevole ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Continua a crescere il numero delle persone positive al Coronavirus ache ora raggiunge quota 103 infetti. L’amministratore comunale punta all’istituzione delche sarà presieduto dalGiulio. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente tutte le misure, dalle cene allo sport ai locali, alle quali dovremo attenerci”, ha dichiarato spiega il sindaco diCristoforo Salvati. “Nell’ottica della gestione uniforme dell’da19 ho deciso di procedere in linea con le disposizioni del presidente Conte. Per il momento nessuna fuga in avanti perché, sebbene abbiamo un numero considerevole ...

