Emergenza Covid-19 Campania, oggi 1.127 contagi, De Luca chiude le scuole e le università (Di giovedì 15 ottobre 2020) De Luca dopo l’ultimo allarmante dato di oggi, in Campania i contagi hanno superato quota 1.100 ha deciso altre restrizioni. Secondo il riconfermato presidente della regione Campania le scuole sono potenziali focolai, così ha deciso di chiuderle fino al 30 ottobre. “livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”. Sospese le attività didattiche anche all’università. De Luca non si fermato a chiudere le scuole ma ha anche introdotto in divieto di organizzare le feste anche in seguito a cerimonie civili e religiose. “La situazione epidemiologica è ancora sotto controllo, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dedopo l’ultimo allarmante dato di, inhanno superato quota 1.100 ha deciso altre restrizioni. Secondo il riconfermato presidente della regionelesono potenziali focolai, così ha deciso dirle fino al 30 ottobre. “livello dio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”. Sospese le attività didattiche anche all’università. Denon si fermato are lema ha anche introdotto in divieto di organizzare le feste anche in seguito a cerimonie civili e religiose. “La situazione epidemiologica è ancora sotto controllo, ...

Santa Teresa Riva, paese del messinese, doveva essere solo una tappa nel loro tour circense. Il lockdown invece li ha bloccati lì per sette mesi e le 150 persone che fanno parte della grande famiglia ...

Covid, cresce l'allarme in tutta Italia dopo i dati di oggi che mostrano una notevole crescita di contagi e morti. Non è ottimista Carlo Signorelli, ordinario di ...

