Elisa Isoardi a E’ sempre mezzogiorno | Antonella Clerici le chiede dell’amore Foto

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Gran sorpresa per il pubblico di E’oggi conospite in collegamento epronta con la sua spontaneità arle dell’amore (). “Sono a casa di zia Gabriella e ti guardo tutti i giorni”fa i complimenti allaper la sua nuova trasmissione, le piace il bosco, apprezza la presenza delle nonne che possono raccontare e dare tanto ai più giovani. Non a casoè a dalla zia con cui ha passato tutto il lockdown. Anche la padrona di casa ha un bel po’ di complimenti da rivolgere alla sua collega e si riferisce a Ballando con le Stelle: “Non sono complimenti ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI SI COLLEGA CON ELISA ISOARDI: 'SEI SEMPRE BELLA MA QUANDO BALLI HAI UNA LUCE PARTICOLARE' - sirgolly : @bubinoblog Elisa Isoardi è uno schianto - LeylaMonanni81 : RT @Buona___Vita93: Elisa Isoardi in collegamento??? #Ésempremezzogiorno - bubinoblog : ANTONELLA CLERICI SI COLLEGA CON ELISA ISOARDI: 'SEI SEMPRE BELLA MA QUANDO BALLI HAI UNA LUCE PARTICOLARE' - Buona___Vita93 : Elisa Isoardi in collegamento??? #Ésempremezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Gran sorpresa per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno oggi con Elisa Isoardi ospite in collegamento e Antonella Clerici pronta con la sua spontaneità a chiederle dell’amore (Foto). “Sono a casa di ...Elisa Isoardi, bellissima e ancora in pigiama, si mostra sdraiata a letto in dolce compagnia: il buongiorno fa impazzire i fans. E’ un buongiorno speciale quello che Elisa Isoardi regala ai fans prima ...