Elezioni Usa | in 14 milioni hanno già votato | è record California | il caso delle urne fake dei repubblicani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quindici ottobre. Doveva essere il giorno del secondo dibattito presidenziale per la corsa alla Casa Bianca, ma dopo il contagio di Donald Trump tutti i piani sono saltati. Entrambi i candidati, cancellati faccia e faccia e confronto virtuale, parteciperanno a dei town hall, rispondendo alle domande inviate dal pubblico. Trump lo farà giovedì in prima serata su Nbc, Biden contemporaneamente su Abc. Intanto, secondo Us Elections Project, sono 14gli americani chegià, per posta e nel voto anticipato (early voting): un dato, che rappresenta circa il 10% del totale dell’affluenza alledi quattro anni fa. In Floridagiàpiù di duedi aventi diritto. In ...