Elezioni Usa 2020 | dalla Virginia al Texas | milioni di americani in coda per il voto anticipato – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 14gliche hanno già votato, per posta e nel, per lepresidenziali del prossimo 3 novembre. In migliaia, come si vede da molte immagini pubblicate sui social, si sono messi inper poter esprimere subito una loro preferenza. A rivelarlo una nuova analisi dello Us Elections Project, rilanciata dai media internazionali. Si tratta di un dato record, pari a circa il 10% del totale dell’affluenza alledi quattro anni fa. In Florida hanno già votato più di duedi aventi diritto. In Georgia ci sono stati elettori rimasti in fila per ore in diversi distretti, così come accaduto ine in. Alle presidenziali del ...