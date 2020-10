Eleonora Daniele: “Ho chiesto alla pediatra quando Carlotta dirà mamma” (Foto) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Eleonora Daniele è giustamente innamorata di sua figlia Carlotta e a Storie Italiane i suoi ospiti salutano sempre prima la mamma e poi le chiedono della bimba (Foto). Oggi in studio Orietta Berti, lei è nonna e ha raccontato che la sua Olivia, che ha un anno e mezzo, va all’asilo. Eleonora Daniele si è subito preoccupata, una scelta che lei non avrebbe mai fatto, soprattutto in questo periodo. “Con tutto questo Covid? Ma sono bene organizzati all’asilo di tua nipote?”. Sembrava non fossero più in uno studio televisivo, succede così quando si parla di bambini, di figli, di nipoti. Orietta Berti ha spiegato che la sua nipotina per il momento va all’asilo solo per due ore al giorno perché si deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 ottobre 2020)è giustamente innamorata di sua figliae a Storie Italiane i suoi ospiti salutano sempre prima la mamma e poi le chiedono della bimba (). Oggi in studio Orietta Berti, lei è nonna e ha raccontato che la sua Olivia, che ha un anno e mezzo, va all’asilo.si è subito preoccupata, una scelta che lei non avrebbe mai fatto, soprattutto in questo periodo. “Con tutto questo Covid? Ma sono bene organizzati all’asilo di tua nipote?”. Sembrava non fossero più in uno studio televisivo, succede cosìsi parla di bambini, di figli, di nipoti. Orietta Berti ha spiegato che la sua nipotina per il momento va all’asilo solo per due ore al giorno perché si deve ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Fedez attacca Eleonora Daniele: 'Questo sarebbe servizio pubblico?' - ___coldplayer : RT @creTania_: Eleonora Daniele atteggiamento, spocchia, sguardi, idiozia, movimenti, pause strategiche, contenuti pari a zero identici a M… -