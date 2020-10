Efficienza energetica | Patuanelli | “Motivati ad andare avanti con incentivi”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo dimostrato che siamo motivati adcon le misure per incentivare i lavori di efficientamento energetico“. Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto sull’dell’ENEA. Riepilogando i vari step che hanno portato al lancio di ecobonus e sismabonus e dell’incentivo Superbonus 110%, il numero uno del Dicastero di Via Veneto ha ribadito di essere favorevole alla proroga dell’incentivo Superbonus 110% almeno di un anno e di rendere strutturale gli incentivi all’ha ricordato che “l’...

ENEAOfficial : #RAEE2020 Massimiliano BIANCO, Amministratore Delegato, @gruppoiren focus sul terzo settore e sull'importanza di un… - simac_solar : L’analisi dei consumi ?? è il primo step per gestire la propria energia e sviluppare una strategia energetica basata… - ENEAOfficial : #RAEE2020 'Abbiamo dimostrato che siamo motivati ad andare avanti con le misure per incentivare i lavori di efficie… - ENEAOfficial : #RAEE2020 la campagna di formazione e informazione sull' #efficienza #energetica di @ItaliainClasseA - ENEAOfficial : #RAEE2020 Rapporto #efficienza #energetica, Testa: 'Risultati importanti nel giro di pochi anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Efficienza energetica

Teleborsa

Vediamo nel dettaglio gli obblighi che le suddette norme prevedono. Controllo efficienza energetica (controllo fumi) Per gli impianti inferiori o uguali a 100 kw, ovvero la stragrande maggioranza ...dall'efficienza energetica e dalle energie rinnovabili, in un contesto di innovazione tecnologica e digitalizzazione che ci metta in grado di rendere sempre più 'intelligente' l'uso e la distribuzione ...