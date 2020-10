EF Pro Cycling chiede di interrompere il Giro d’Italia! La squadra | “Bolla sanitaria compromessa” L’UCI rigetta la lettera

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La EF Proha chiesto diild’Italia 2020 al termine della seconda settimana di corsa. A riferirlo è Eurosport: la testata giornalistica parla dellainviata dallaall’Unione Ciclistica Internazionale,ndo lo stop della Corsa Rosa perché la “la bollaè chiaramente compromessa”. L’UCI ha già rispedito al mittente la richiesta, ild’Italia potrà vivere la terza settimana, nel pieno rispetto dei protocolli. Il team nord-americano ha affermato che bisogna aspettarsi nuovi casi di positività e che sarebbe meglio concludere ild’italia per evitare un ritiro delle varie squadre. Inolte la ...

La Gazzetta dello Sport

