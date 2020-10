Ecobonus e gli altri incentivi, “3,5 miliardi per la riqualificazione energetica solo nel 2019. Emissioni ridotte di 2,9 milioni di tonnellate” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel 2019 l’Italia ha centrato al 77,2% l’obiettivo di risparmio energetico indicato dal Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e dalla Strategia energetica nazionale, seppure con forti variazioni nei diversi settori (il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è al 61,9%, i trasporti al 50,4%, mentre il terziario, pubblica amministrazione compresa, è al 29,4%). È dunque un bilancio positivo quello di 13 anni di Ecobonus, come si evince dal nono “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e dall’undicesimo “Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”, entrambi elaborati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell’Italia ha centrato al 77,2% l’obiettivo di risparmio energetico indicato dal Piano d’azione nazionale per l’efficienzae dalla Strategianazionale, seppure con forti variazioni nei diversi settori (il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è al 61,9%, i trasporti al 50,4%, mentre il terziario, pubblica amministrazione compresa, è al 29,4%). È dunque un bilancio positivo quello di 13 anni di, come si evince dal nono “Rapporto annuale sull’efficienza” e dall’undicesimo “Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”, entrambi elaborati ...

riviera24 : “Gli Ecobonus: informazione, formazione e azione”, trasmesso in streaming l’evento di Cna Liguria - Qualenergiait : #Ecobonus e detrazioni per ristrutturazioni, operativo il sito #Enea per gli interventi 2020 - _TSConstruction : Grazie ad un'offerta unica ed integrata di software e servizi, anche finanziari, TeamSystem Construction è pronta p… - AnnaMariaCastel : RT @Fragment_84: Perchè gli ecobonus non li date per incentivare gli impianti domestici di filtri a osmosi inversa per i comuni come il mio… - Je_Scotti : RT @Fragment_84: Perchè gli ecobonus non li date per incentivare gli impianti domestici di filtri a osmosi inversa per i comuni come il mio… -