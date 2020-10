Ecco EpiVaCorona | il secondo vaccino russo contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Se volessimo vedere lo sviluppo delilSars-Cov-2 come una gara, la Russia – apparentemente – sarebbe in testa. Dopo l’approvazione dello Sputnik V lo scorso agosto, infatti, il presidente Vladimir Putin ha appena annunciato che l’agenzia regolatoria dei medicinali russa ha approvato ilanti Covid-19:. Il nuovo, hanno reso noto le autorità russe in una conferenza stampa mercoledì 14 ottobre, è costituito da un’iniezione di frammenti virali (peptidi antigenici sintetici) che stimolerebbero il sistema immunitario a sviluppare protezioneil. Sviluppato dal Vector Institute in Siberia, ...