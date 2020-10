E’ Sempre Mezzogiorno: Elisa Isoardi in soccorso della Clerici! (Video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonella Clerici e Elisa Isoardi Le stanno provando tutte. Dopo Amadeus e Giovanna, Selvaggia Lucarelli, Marco Liorni, a portare un po’ di imprevedibilità ad E’ Sempre Mezzogiorno è spuntata una presenza tutt’altro che scontata: Elisa Isoardi. Ad accoglierla i sorrisi e i complimenti della Clerici, in un clima il più disteso e gioviale possibile a voler implicitamente ribadire l’assenza di rivalità tra le due. Si parla di Ballando con le stelle e di cucina, e ci si dimentica dell‘amaro boccone che la Isoardi ha dovuto ingoiare venendo sostituita dalla Clerici con un “nuovo programma” nel Mezzogiorno di Rai1. “Ti guardo tutti i giorni, quindi ti vedo, saluto le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonella Clerici eLe stanno provando tutte. Dopo Amadeus e Giovanna, Selvaggia Lucarelli, Marco Liorni, a portare un po’ di imprevedibilità ad E’è spuntata una presenza tutt’altro che scontata:. Ad accoglierla i sorrisi e i complimentiClerici, in un clima il più disteso e gioviale possibile a voler implicitamente ribadire l’assenza di rivalità tra le due. Si parla di Ballando con le stelle e di cucina, e ci si dimentica dell‘amaro boccone che laha dovuto ingoiare venendo sostituita dalla Clerici con un “nuovo programma” neldi Rai1. “Ti guardo tutti i giorni, quindi ti vedo, saluto le ...

davidemaggio : E' Sempre Mezzogiorno: Elisa Isoardi in soccorso della Clerici! (Video) ?????? - zazoomblog : Marco Bianchi la ricetta del dado fatto in casa per E’ sempre mezzogiorno - #Marco #Bianchi #ricetta #fatto… - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: gnocco fritto e ripieno di Daniele Persegani - Unf_Tweet : -