Don’t Look Up: un cast astronomico per il nuovo film Netflix! (Di giovedì 15 ottobre 2020) La nuova commedia di Adam McKay per Netflix, Don’t Look Up, sembra non badare a spese per quanto riguarda il cast che comprende nomi come DiCaprio, Lawrence, Chamalet… Il regista e sceneggiatore Adam McKay è pronto per un nuova commedia Netflix dal titolo Don’t Look Up (letteralmente, non guardare in alto). L’autore, vincitore di un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale con La grande scommessa (2015), si prepara più che altro ad avere tra le mani un grandissimo cast. Probabilmente uno dei cast corali più popolari e ovviamente “costosi” degli ultimi anni. L’opera infatti vede coinvolti nomi come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chamalet, Cate Blanchett, Jonah Hill e anche l’instancabile Meryl Streep. E ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020) La nuova commedia di Adam McKay per Netflix, Don’tUp, sembra non badare a spese per quanto riguarda ilche comprende nomi come DiCaprio, Lawrence, Chamalet… Il regista e sceneggiatore Adam McKay è pronto per un nuova commedia Netflix dal titolo Don’tUp (letteralmente, non guardare in alto). L’autore, vincitore di un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale con La grande scommessa (2015), si prepara più che altro ad avere tra le mani un grandissimo. Probabilmente uno deicorali più popolari e ovviamente “costosi” degli ultimi anni. L’opera infatti vede coinvolti nomi come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chamalet, Cate Blanchett, Jonah Hill e anche l’instancabile Meryl Streep. E ...

tuttoteKit : Don't Look Up: un cast astronomico per il nuovo film #Netflix! #DontLookUp #JenniferLawrence #LeonardoDiCaprio… - iangallagherx_ : RT @AGrandeIT: Ariana Grande reciterà insieme a Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jonah Hill e Cate Bl… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Il cast più stellare di sempre? ?? #LeonardoDiCaprio #JenniferLawrence #TimotheeChalamet #MerylStreep - ParamountItalia : Il cast più stellare di sempre? ?? #LeonardoDiCaprio #JenniferLawrence #TimotheeChalamet #MerylStreep - movie_digger : Netflix non brilla certo per la produzione di film memorabili ma si accontenta di pellicole d'azione che fanno colp… -