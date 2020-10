Don’t Look Up | il cast all-star del nuovo film Netflix

Leggi su zon

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Adam McKay dirigerà perilDon’tUp: nelanche Meryl Streep e Ariana Grande (alla sua prova di maturità cinematografica) Adam McKay dirigerà perilDon’tUp, già attesissimo per via deldi prim’ordine che vi è coinvolto. Per fare qualche nome: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep (per il servizio di streaming olandese ha già lavorato in Panama Papers ed è attesa in The Prom di Ryan Murphy, disponibile dall’11 Dicembre), Cate Blanchett, Timothèe Chalamet (lanciatissimo dopo la grande prova in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino), Jennifer Lawrence e la giovanissima popAriana Grande ...