Donna irrompe durante un matrimonio | “Quest’uomo è mio marito” | Video

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La, Carolina Mubita, avrebbe fatto irruzione in chiesa insieme ai figlila celebrazione di un. Il problema è che l’uomo all’altare era in realtà suo marito, intento a sposare una seconda. Nella reazione pietrificata dell’uomo, Abraham Muyunda, davanti la furia della sua prima moglie. Il curioso evento avrebbe avuto … L'articoloun: “Quest’uomo è mio marito”proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Donna irrompe

MeteoWeek

La donna, Carolina Mubita, avrebbe fatto irruzione in chiesa insieme ai figli durante la celebrazione di un matrimonio. Il problema è che l’uomo all’altare era in realtà suo marito, intento a sposare ...Proseguono anche martedì 20 ottobre, nelle sale di Venezia e provincia aderenti gli appuntamenti con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al c ...