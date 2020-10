Donald Trump | “Non faremo nessun altro lockdown”

MediasetTgcom24 : Usa: il figlio 14enne di Donald e Melania Trump positivo al coronavirus - giornalettismo : '#Corona means #Italy', ha detto Donald #Trump dal palco di un comizio a #DesMoines (Iowa) - Agenzia_Ansa : Donald #Trump voleva indossare maglietta di #Superman all'uscita dall'ospedale. Avrebbe illustrato l'idea nel corso… - LunatiLuciano : L'OMS È UNA ORGANIZZAZIONE PRIVATA. I PRIMI 'AZIONISTI' SONO BILLY GATE E LA CINA! ENTRAMBI HANNO INTROITI DA CAPOG… - OlderGf : Ennesima sospensione per l'account Twitter che sostiene Donald Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Wired Italia

Il sondaggio Wsj-Nbc: il tycoon resta fermo al 42% dei consensi. Ed è grande attesa per il duello a distanza in tv ...Barron Trump ha avuto il coronavirus così come il padre Donald e la mamma Melania. E' stata la First Lady a svelarlo nelle scorse ore ...