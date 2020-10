Domenica In, Mara Venier lascia: l'annuncio a sorpresa della presentatrice (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mara Venier ha annunciato che lascerà la conduzione di Domenica In per dedicarsi alla famiglia. Leggi su comingsoon (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha annunciato che lascerà la conduzione diIn per dedicarsi alla famiglia.

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - AndreaVarosi : Mara Venier lascerà Domenica In - MFerraglioni : RT @ilgiornale: E in un'intervista a Oggi, Mara Venier rivela che dal prossimo anno non sarà più al timone di Domenica In - ImpieriFilippo : RT @ilgiornale: E in un'intervista a Oggi, Mara Venier rivela che dal prossimo anno non sarà più al timone di Domenica In - ilgiornale : E in un'intervista a Oggi, Mara Venier rivela che dal prossimo anno non sarà più al timone di Domenica In… -