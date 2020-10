Doc – Nelle tue mani: tutti gli episodi della serie tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc – Nelle tue mani: tutti gli episodi della serie tv Dal 15 ottobre 2020 su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, il medico senza 12 anni di memoria. La fiction torna con i nuovi episodi dopo lo stop forzato causa emergenza Coronavirus. Ma quanti episodi sono previsti per Doc – Nelle tue mani? Quali sono? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. episodi In tutto gli episodi di Doc – Nelle tue mani sono 16 divisi in otto puntate. Quattro sono già andate in onda (tra marzo e aprile), le altre quattro ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc –tueglitv Dal 15 ottobre 2020 su Rai 1 torna Doc –tue, la fortunatatv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, il medico senza 12 anni di memoria. La fiction torna con i nuovidopo lo stop forzato causa emergenza Coronavirus. Ma quantisono previsti per Doc –tue? Quali sono? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tutto glidi Doc –tuesono 16 divisi in otto puntate. Quattro sono già andate in onda (tra marzo e aprile), le altre quattro ...

LorenzoScali5 : RT @zapper_it: 'DOC - Nelle tue mani' torna su Rai1 con il gran finale di stagione - zapper_it : 'DOC - Nelle tue mani' torna su Rai1 con il gran finale di stagione - VanityFairIt : Dal sogno di lavorare con Denzel Washington all'importanza di combattere il pregiudizio, ecco cosa ci ha raccontato… - TV_Italiana : Sta per arrivare il dottore, anzi il DOC. ???? #DOCNelleTueMani: da stasera su @RaiUno i nuovi episodi, con… - marzia_bernardi : RT @RaiUno: Finalmente da giovedì torna 'Doc- Nelle tue mani' con i nuovi episodi!?? Non fatevi cogliere impreparati!?? Per un ultimo ripass… -