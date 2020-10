Doc-Nelle tue mani, torna la fiction su Rai 1: cast, trama, anticipazioni, gli episodi in onda questa sera (Di giovedì 15 ottobre 2020) torna su Rai 1 la fiction con Luca Argentero, Doc-Nelle Tue mani, che ha esordito la scorsa primavera facendo registrare ascolti da record (gli ultimi due episodi erano andati in onda giovedì 16 aprile 2020). L’appuntamento è per questa sera, giovedì 15 ottobre, su Rai 1 a partire dalle 21:25. L’attesa è finita per i tanti fan del medical drama. Doc-Nelle tue mani: la storia vera di Pierdante Piccioni Doc-Nelle Tue mani è la storia vera del medico Pierdante Piccioni. Il dottore, infatti, nel 2003 a causa di un incidente stradale ha perso la memoria e come il protagonista della serie Andrea Fanti (interpretato da Luca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020)su Rai 1 lacon Luca Argentero, Doc-Tue, che ha esordito la scorsa primavera facendo registrare ascolti da record (gli ultimi dueerano andati ingiovedì 16 aprile 2020). L’appuntamento è per, giovedì 15 ottobre, su Rai 1 a partire dalle 21:25. L’attesa è finita per i tanti fan del medical drama. Doc-tue: la storia vera di Pierdante Piccioni Doc-Tueè la storia vera del medico Pierdante Piccioni. Il dottore, infatti, nel 2003 a causa di un incidente stradale ha perso la memoria e come il protagonista della serie Andrea Fanti (interpretato da Luca ...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - CorriereCitta : Doc-Nelle tue mani, torna la fiction su Rai 1: cast, trama, anticipazioni, gli episodi in onda questa sera… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doc - Nelle tue mani: annunciato il remake americano della fiction con Luca Argentero… - Vale_391 : RT @Raiofficialnews: ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e @RaiPl… - CorrNazionale : #Televisione torna stasera su #Rai1 la #fiction #DOCNelleTueMani: le anticipazioni del medical drama ispirato alla… -