Doc – Nelle tue mani: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc – Nelle tue mani: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni Stasera, 15 ottobre 2020, abbiamo visto la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani, ma cosa succederà nella prossima puntata (la sesta) in programma per giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sui due episodi (11 e 12) della sesta puntata. anticipazioni: la trama della sesta puntata Nel primo episodio della sesta puntata di Doc – Nelle tue mani dal titolo “Cause ed ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc –tuesuccederà, leStasera, 15 ottobre 2020, abbiamo visto la quintadi Doc –tue, masuccederà(la sesta) in programma per giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte lesui due episodi (11 e 12) della sesta: la trama della sestaNel primo episodio della sestadi Doc –tuedal titolo “Cause ed ...

forestale82 : RT @vale8123110823: Finalmente stasera ricomincia “DOC nelle tue mani” non vedo l’ora... fiction bellissima e lui l’… - Mauxa : #DOCNelleTueMani cosa succede nei due episodi di questa sera - Dansai75 : RT @ciakmag: #DOCNelleTueMani avrà un remake americano! ?? - vale8123110823 : Finalmente stasera ricomincia “DOC nelle tue mani” non vedo l’ora... fiction bellissima e lu… - MontiFrancy82 : Da giovedì 15 ottobre in prima serata su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi della serie @DocNelleTueMani Antici… -