Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata, 15 ottobre

Stasera, 15 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero che torna dopo lo stop a causa del Coronavirus. "Nella prima parte della stagione ci sono tantissime domande senza risposta e finalmente in queste nuove puntate, alcune di queste risposte arriveranno – ha detto Argentero -. Qualcosa rimarrà ovviamente aperto ma alcune cose troveranno una loro soluzione. Insomma sarà un finale di stagione in cui alcune cose arriveranno secche ...

