“Doc – Nelle tue mani”, anticipazioni quinta puntata: da stasera i nuovi episodi su Rai 1 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa sera, 15 ottobre 2020, torna su Rai 1 Doc – Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero. Il medical drama è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici’, che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria. La prima stagione si è interrotta bruscamente dopo la quarta puntata a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese. Per fortuna, passato il periodo del lock-dawn, gli attori e tutta la truppe sono riusciti a tornare sul set e a portare a termine le riprese. Da stasera dunque tornano le nuove puntate: i telespettatori riprenderanno la storia dal nono e dal decimo episodio della quinta puntata della prima stagione. Ecco alcune anticipazioni su ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa sera, 15 ottobre 2020, torna su Rai 1 Doc –tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero. Il medical drama è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici’, che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria. La prima stagione si è interrotta bruscamente dopo la quartaa causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese. Per fortuna, passato il periodo del lock-dawn, gli attori e tutta la truppe sono riusciti a tornare sul set e a portare a termine le riprese. Dadunque tornano le nuove puntate: i telespettatori riprenderanno la storia dal nono e dal decimoo delladella prima stagione. Ecco alcunesu ...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - infoitcultura : 'Doc - Nelle tue mani' al via: anticipazioni quinta puntata - infoitcultura : Doc - Nelle tue mani Luca Argentero: le anticipazioni delle nuove puntate - infoitcultura : Doc – Nelle tue mani: anticipazioni episodi 15 ottobre - infoitcultura : Doc nelle tue mani, al via i nuovi episodi con Luca Argentero: anticipazioni puntata 15 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : “Doc Nelle Odolo - Il Crogiolo operoso della maestra Linda Valle Sabbia News