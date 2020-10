Doc - Nelle tue mani: annunciato il remake americano della fiction con Luca Argentero (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc - Nelle tue mani avrà un remake americano: Sony Pictures Television si è assicurata i diritti sulla fiction con Luca Argentero che torna stasera su Rai 1 con le nuove puntate. Doc - Nelle tue mani si prepara a conquistare gli USA: Sony Pictures Television ha appena annunciato un remake americano della popolare fiction che vede protagonista Luca Argentero e che proprio stasera torna su Rai 1 con le nuove puntate della prima stagione. "Doc - Nelle tue mani è una storia di grande umanità che ha un appeal universale e il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc -tueavrà un: Sony Pictures Television si è assicurata i diritti sullaconche torna stasera su Rai 1 con le nuove puntate. Doc -tuesi prepara a conquistare gli USA: Sony Pictures Television ha appenaunpopolareche vede protagonistae che proprio stasera torna su Rai 1 con le nuove puntateprima stagione. "Doc -tueè una storia di grande utà che ha un appeal universale e il ...

