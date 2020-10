“Doc – Nelle tue mani” al via | anticipazioni quinta puntata

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ledei due episodi in onda stasera Torna stasera, giovedì 15 ottobre, la serie tanto amata dal pubblico lasciata a metà a causa della pandemia. Si tratta di “Doc –tue mani” con protagonista nei panni del medico Luca Argentero e Matilde Gioli. Da stasera andrà in onda lacon due episodi a partire dalla prima serata su Raiuno. Laandrà in onda con due episodi, poi dal prossimo giovedì solo un episodio a settimana per fare da traino alladi AmaSanremo, il programma condotto da Amadeus con il quale saranno scelti i finalisti della categoria giovani del prossimo Festival della canzone italiana. Ma torniamo a Doc. Cosa vedremo in queste nuove puntate? La ...