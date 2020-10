Diuretici | depurativi e amici delle ossa Scopriamo quali sono i legumi amici della salute

Leggi su yeslife

(Di giovedì 15 ottobre 2020) I fagioliniuno deicon più proprietà organolettiche utili per il nostro organismo, tipici del periodo estivo e hanno solo 30 kcal per 100 grammi Quando pensiamo ai fagiolini automaticamente pensiamo alle nonne mentre li puliscono con bacinella in grembo prima di cuocerli al vapore, una visione tipica soprattutto di chi vive nelle … L'articolo proviene da YesLife.it.