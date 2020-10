Disastro ambientale in Kamchatka, nelle acque composti petroliferi e metalli: Greenpeace mostra gli animali morti sul fondale. Il video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Greenpeace Russia diffonde i primi risultati relativi alle analisi dei campioni raccolti in Kamchatka, regione situata nell’estremo oriente russo, dove si è di recente verificata la morte massiccia di organismi marini bentonici, per cause ancora poco chiare. I campioni di acqua di mare e di fiume, così come di organismi marini morti (molluschi e crostacei) erano stati inviati all’istituto di analisi dell’Università di tecnologia chimica “D. Mendeleev”. Secondo le analisi, i campioni raccolti contengono: frazioni di composti petroliferi, acidi grassi, eteri, sostanze a base di cloro e altri composti. Nei campioni di acqua sono stati trovati disolfuro di allile, una sostanza usata in biopesticidi, terpeni, derivati degli acidi grassi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)Russia diffonde i primi risultati relativi alle analisi dei campioni raccolti in, regione situata nell’estremo oriente russo, dove si è di recente verificata la morte massiccia di organismi marini bentonici, per cause ancora poco chiare. I campioni di acqua di mare e di fiume, così come di organismi marini(molluschi e crostacei) erano stati inviati all’istituto di analisi dell’Università di tecnologia chimica “D. Mendeleev”. Secondo le analisi, i campioni raccolti contengono: frazioni di, acidi grassi, eteri, sostanze a base di cloro e altri. Nei campioni di acqua sono stati trovati disolfuro di allile, una sostanza usata in biopesticidi, terpeni, derivati degli acidi grassi e ...

ilpost : In Kamchatka è in corso un disastro ambientale - SkyTG24 : Russia, disastro ambientale in Kamchatka: morto il 95% degli animali marini - Open_gol : Disastro ambientale in Russia: morto il 95% degli animali marini nella baia dell’Avacha. Il video ? - ilfattovideo : Disastro ambientale in Kamchatka, nelle acque composti petroliferi e metalli: Greenpeace mostra gli animali morti s… - tizianacampodon : RT @RosannaMarani: Russia, disastro ambientale in Kamchatka: le immagini del drone subacqueo -