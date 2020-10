DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE | Nibali senza gregari | Pozzovivo non attacca Tonina Pantani | “So chi ha ucciso mio figlio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI: “VOGLIO LA VERITA’ SU MIO FIGLIO. SO CHI E’ STATO, MA MI SERVONO LE PROVE” 17.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.06 Una tappa che in chiave classifica non ha detto nulla.ha spremuto la squadra per tantissimi km, poi non hato;è rimasto prestissimo; Almeida invece può contare su una formazione molto attrezzata, con Honoré, Masnada e Knox che lo hanno scortato in carrozza. La giornata odierna, con tantissima pioggia e freddo, potrebbe però rimanere ...