DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE | Narvaez vince | Pozzovivo non attacca | Nibali senza compagni di squadra

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Siamo in attesa dell’arrivo del gruppo. 16.52 Siamo a Cesenatico, nella città Natale di Marco Pantani. Il Pirata non è morto, vive nei nostri cuori. Ogni giorno. Grazie per sempre, grande Marco. 16.50 Padun, sfortunatissimo, chiude a 1’07” da. 16.49 Jhonatan(Ineos Grenadiers)la tappa di Cesenatico in solitaria! 16.48 Dopo Caicedo, l’Ecuadorun’altra tappa in questod’Italia. Mica male… 16.48imbocca l’ultimo km. Sarà una passerella: 50″ su Padun, a 8′ gli uomini di classifica. 16.47 Ultimi 2000 metri. 16.46 Per la Ineos sta per arrivare la terza vittoria di tappa in questo ...