DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: inizia l’ascesa verso Montetiffi mentre la pioggia scende senza sosta sui corridori (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 90 chilometri al traguardo, 7’30” di vantaggio per i fuggitivi. 14.23 Dal gruppo di testa si stacca Campenaerts che, ora, potrebbe aspettare i suoi compagni della NTT che stanno lavorando nel plotone maglia rosa. Zakarin staccato in discesa, intanto. 14.20 La strada torna a salire e nel gruppo dei fuggitivi accelera Rosskopf. 14.17 Il vantaggio dei fuggitivi ora si aggira attorno ai 7’50”. 14.14 96 chilometri al traguardo, la pioggia si sta facendo molto più intensa. 14.10 Il gruppo degli attaccanti torna compatto. 14.08 100 chilometri al traguardo. 14.04 Si spezza il gruppo dei fuggitivi, davanti restano: Padun, Narvaez, Benedetti, Richeze e Hansen. 14.01 Il gruppo ha recuperato sei minuti ai fuggitivi in poco tempo. 13.58 7’50” di vantaggio per ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 90 chilometri al traguardo, 7’30” di vantaggio per i fuggitivi. 14.23 Dal gruppo di testa si stacca Campenaerts che, ora, potrebbe aspettare i suoi compagni della NTT che stanno lavorando nel plotone maglia rosa. Zakarin staccato in discesa, intanto. 14.20 La strada torna a salire e nel gruppo dei fuggitivi accelera Rosskopf. 14.17 Il vantaggio dei fuggitivi ora si aggira attorno ai 7’50”. 14.14 96 chilometri al traguardo, la pia si sta facendo molto più intensa. 14.10 Il gruppo degli attaccanti torna compatto. 14.08 100 chilometri al traguardo. 14.04 Si spezza il gruppo dei fuggitivi, davanti restano: Padun, Narvaez, Benedetti, Richeze e Hansen. 14.01 Il gruppo ha recuperato sei minuti ai fuggitivi in poco tempo. 13.58 7’50” di vantaggio per ...

