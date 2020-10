DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei quattordici scende sotto gli undici minuti grazie al forcing della NTT (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 9’50” di vantaggio ora per i fuggitivi. La NTT va fortissimo. 13.43 115 chilometri al traguardo. 13.40 Altri 30″ recuperati dalla NTT, stanno andando fortissimo. 13.37 Il vantaggio dei battistrada è sceso a 11’30” sotto l’impulso dei Battistrada. 13.33 Accelera la NTT in testa al gruppo. 13.27 I fuggitivi portano a 13’30” il proprio vantaggio sul plotone a 125 km dal traguardo. 13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 In testa al gruppo la Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km dal traguardo i fuggitivi conservano 13′ di vantaggio sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 9’50” diora per i fuggitivi. La NTT va fortissimo. 13.43 115 chilometri al traguardo. 13.40 Altri 30″ recuperati dalla NTT, stanno andando fortissimo. 13.37 Ildei battistrada è sceso a 11’30”l’impulso dei Battistrada. 13.33 Accelera la NTT in testa al gruppo. 13.27 I fuggitivi portano a 13’30” il propriosul plotone a 125 km dal traguardo. 13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 In testa al gruppo la Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km dal traguardo i fuggitivi conservano 13′ disul ...

Gazzetta_it : #Girod'Italia, #live la #12ªtappa - ZZiliani : Cherubini che trasforma un rigore con freddezza e Paratici che trova il gol con un destro a giro da lontano. E poi… - RaiSport : ?? Giro in Diretta Segui la 12ª tappa #Cesenatico-#Cesenatico dalle 14.00 su ?? @RaiDue e in streaming ??… - MZampedroni : 17 poliziotti al seguito del Giro d'Italia sono risultati positivi dopo una cena a Palermo. (Notizia in diretta su… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 la tappa di oggi LIVE: tredici uomini in fuga il plotone insegue a quasi 11' - #DIRETTA… -