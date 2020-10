DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei quattordici battistrada scende a 7’30” (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Si spezza il gruppo dei fuggitivi, davanti restano: Padun, Narvaez, Benedetti, Richeze e Hansen. 14.01 Il gruppo ha recuperato sei minuti ai fuggitivi in poco tempo. 13.58 7’50” di vantaggio per la fuga. Siamo sul Barbotto. 13.55 L’azione della NTT ha fatto una prima selezione importante anche in gruppo. 13.51 Ricordiamo i nomi dei quattordici al comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Si spezza il gruppo dei fuggitivi, davanti restano: Padun, Narvaez, Benedetti, Richeze e Hansen. 14.01 Il gruppo ha recuperato sei minuti ai fuggitivi in poco tempo. 13.58 7’50” diper la fuga. Siamo sul Barbotto. 13.55 L’azione della NTT ha fatto una prima selezione importante anche in gruppo. 13.51 Ricordiamo i nomi deial comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed ...

