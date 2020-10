Diagramma Srl – Azienda leader nell’offerta di pacchetti “Corporate Sport & Entertainment Hospitality”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Fondata nel 1994,nell’offerta didi “Corporate; fornisce supporto strategico ad aziende nazionali e multinazionali per gestire al meglio le loro attività di marketing relazionale e incentive.opera nell’ambito della comunicazione offrendo una vasta gamma di servizi che comprendono ospitalità in occasione di eventiivi e di, organizzazione e gestione di eventi, sponsorizzazioni, pubblicità ed editoria, ampliando di fatto nel corso degli anni le attività del proprio core business. In occasione delle ...