Dexter, torna la serie tv: nuova stagione con Michael C. Hall, l'annuncio di Showtime

Dexter sta per tornare. A distanza di sette anni dalla fine della serie tv con Michael C. Hall, Showtime ha annunciato ieri una nuova stagione composta da 10 episodi in cui rivedremo nuovamente il tecnico forense di Miami specializzato in schizzi di sangue.

