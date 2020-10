Dexter: il finale alternativo bocciato da Showtime, ecco come doveva essere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il primo showrunner di Dexter aveva in mente un finale alternativo molto diverso da quello poi andato in onda e non particolarmente amato dai fan. Il primo showrunner di Dexter aveva in mente un finale alternativo molto diverso da quello poi andato in onda e non particolarmente amato dai fan. Clyde Phillips, che ha lasciato la serie dopo la quarta stagione, avrebbe voluto concluderla così: la sequenza finale avrebbe svelato che la voce narrante di Dexter era lui che ricordava la propria vita negli ultimi istanti prima di essere giustiziato, con i fantasmi di tutte le sue vittime - anche quelle di cui era indirettamente responsabile, come Rita e Doakes - ad assistere all'esecuzione. Un'idea forte, ma difficilmente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il primo showrunner diaveva in mente unmolto diverso da quello poi andato in onda e non particolarmente amato dai fan. Il primo showrunner diaveva in mente unmolto diverso da quello poi andato in onda e non particolarmente amato dai fan. Clyde Phillips, che ha lasciato la serie dopo la quarta stagione, avrebbe voluto concluderla così: la sequenzaavrebbe svelato che la voce narrante diera lui che ricordava la propria vita negli ultimi istanti prima digiustiziato, con i fantasmi di tutte le sue vittime - anche quelle di cui era indirettamente responsabile,Rita e Doakes - ad assistere all'esecuzione. Un'idea forte, ma difficilmente ...

