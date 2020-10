De Siervo: “Juventus-Napoli? Non potevamo rimandare gara. Se campionato non finisce, calcio fallisce” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dure parole da parte dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al protocollo applicato per il coronavirus e la decisione di dare il 3-0 a tavolino contro il Napoli per il match non disputato contro la Juventus.De Siervo: "Se campionato non finisce, calcio fallisce"caption id="attachment 977873" align="alignnone" width="485" De Siervo (Getty Images)/caption"La nostra mission è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara tra Juve e Napoli. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli come emerge dagli atti c’è stato un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dure parole da parte dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi Derilasciate a Radio Kiss Kissin merito al protocollo applicato per il coronavirus e la decisione di dare il 3-0 a tavolino contro ilper il match non disputato contro la Juventus.De: "Senonfallisce"caption id="attachment 977873" align="alignnone" width="485" De(Getty Images)/caption"La nostra mission è finire il. Come Lega nonlatra Juve e. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma acome emerge dagli atti c’è stato un ...

