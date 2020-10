De Luca chiude le scuole mentre fuori è tutto un aperitivo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando la situazione si fa brutta, ma brutta davvero, il portone della scuola è quello che chiude per ultimo. Chiuso quello, fuori c’è la guerra. Quel portone in Campania è già chiuso. E lo sarà per almeno 15 giorni. fuori però è tutto un aperitivo. Non le barricate, le trincee o i carrarmati in strada. I bar. I locali sono aperti. I ristoranti sono aperti. I genitori indignati recitano il bollettino dei contagi all’ora dello Spritz, poi tornano a casa e annunciano ai figli che domani non si va a scuola. Ma i figli sono già usciti, come al solito, e stanno in piazzetta a limonare. La scuola è un simbolo. La scuola è l’educazione. La scuola è la riproduzione del futuro, è un investimento a vincere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando la situazione si fa brutta, ma brutta davvero, il portone della scuola è quello cheper ultimo. Chiuso quello,c’è la guerra. Quel portone in Campania è già chiuso. E lo sarà per almeno 15 giorni.però èun. Non le barricate, le trincee o i carrarmati in strada. I bar. I locali sono aperti. I ristoranti sono aperti. I genitori indignati recitano il bollettino dei contagi all’ora dello Spritz, poi tornano a casa e annunciano ai figli che domani non si va a scuola. Ma i figli sono già usciti, come al solito, e stanno in piazzetta a limonare. La scuola è un simbolo. La scuola è l’educazione. La scuola è la riproduzione del futuro, è un investimento a vincere ...

