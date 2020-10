De Luca chiude le scuole in Campania. Per il ministro Azzolina è "una decisione gravissima" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo sceriffo Vincenzo De Luca mette il coprifuoco, blinda tutto. Ordina, scavalcando il governo e le altre regioni, la chiusure delle scuole e delle università. Il decreto del presidente del Consiglio, in Campania, viene superato e si ingiallisce di colpo di fronte alla foga del governatore campano che è stato eletto a furor di popolo alle ultime elezioni proprio per fare il De Luca, il più duro dei duri. Tanto che lo stesso segretario del Pd Nicola Zingaretti appoggia la sua decisione così drastica, “sta combattendo - dice - per difendere la sua comunità”, e teme di doverla seguire a breve. L’esecutivo è in difficoltà di fronte a quella che a Palazzo Chigi chiamano “insubordinazione” ma sa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo sceriffo Vincenzo Demette il coprifuoco, blinda tutto. Ordina, scavalcando il governo e le altre regioni, la chiusure dellee delle università. Il decreto del presidente del Consiglio, in, viene superato e si ingiallisce di colpo di fronte alla foga del governatore campano che; stato eletto a furor di popolo alle ultime elezioni proprio per fare il De, il più duro dei duri. Tanto che lo stesso segretario del Pd Nicola Zingaretti appoggia la suacosì drastica, “sta combattendo - dice - per difendere la sua comunità”, e teme di doverla seguire a breve. L’esecutivo; in difficoltà di fronte a quella che a Palazzo Chigi chiamano “insubordinazione” ma sa ...

SalernoSal : De Luca chiude le scuole. Ha ragione. Meglio didattica a distanza che continuare a far finta che astrusi e inattua… - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - gmlavolpe : RT @_ThousandN: De Luca chiude scuole e università ma non per le matricole, perché devono pagare la tassa regionale all'iscrizione, mentali… - luigicontessa : RT @ferrazza: De Luca chiude le scuole in Campania. Pagano sempre i giovani, oggi. Pagheremo tutto tutti, domani. -