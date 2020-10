De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre in tutta la Campania. Vietate anche feste e cerimonie. Azzolina: “Decisone gravissima, sbagliata e inopportuna” (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca “contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19”. “In relazione alla situazione epidemiologica esistente – riferisce la regione Campania -, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”. Queste le principali misure adottate: “per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal presidente della regioneVincenzo De“contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19”. “In relazione alla situazione epidemiologica esistente – riferisce la regione-, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”. Queste le principali misure adottate: “per il livello di contagio altissimo registratonelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelleprimarie e secondarie sono sospese le attività ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di casi in Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre #coronavirus… - SalernoSal : De Luca chiude le scuole. Ha ragione. Meglio didattica a distanza che continuare a far finta che astrusi e inattua… - Sfn1974 : Campania, Vincenzo De Luca chiude scuole e università fino al 30 ottobre - ReggioPress : De Luca chiude le scuole in Campania fino al 30 ottobre -