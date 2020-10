DayDreamer | anticipazioni 17 ottobre | Can viene scarcerato

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 17a partire dalle 14:45 torna l’appuntamento con-le Ali del sogno, la soap tv turca che narra la storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin. La trama riprenderà dal momento in cui Can si ritroverà in carcere con l’accusa di aver aggredito Enzo Fabbri. Nel corso della puntata, il fotografo verràgrazie all’intervento di Sanem, la quale deciderà di vendere la ricetta del suo profumo all’imprenditore francese in cambio del ritiro delle accuse. Can all’oscuro del patto stipulato tra la sua fidanzata e Fabbri, ritornerà quindi in libertà, ma le soprese non saranno finite qui. Ecco cosa ci attende nell’episodio in onda sabato pomeriggio., trama 17: Can ...