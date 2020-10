Damio | domani esce “Giorni” | singolo d’esordio del rapper domani

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal 16 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “GIORNI”,d’esordio di. “GIORNI” è un brano che parla apertamente dei dissidi interiori di un ragazzo che, per spiegare al mondo la propria diversità e la voglia di cambiare, ha inizialmente trovato rifugio in amori distruttivi, droghe e alcol, ora sostituiti dalla sua passione per la musica. Un incontro di sentimenti, sia positivi che negativi, da cui è nato un testo profondamente introspettivo. Per quanto riguarda le sonorità, il produttore El Piano De Oro ha creato melodie dal gusto tipicamente Trap, adatte a incorniciare delle liriche come quelle dell’artista romano. In concomitanza con l’uscita in digitale del brano, anche il videoclip ufficiale di ...